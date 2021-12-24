Сегодня созовут конкурсную комиссию по избранию руководителя САП

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Продолжение заседания конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) запланировано на вечер 24 декабря, говорится в объявлении Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Цитата

“24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которое будет проводиться в помещении Тренингового центра прокуроров Украины”, — говорится в объявлении.

Комиссия должна анонсировать на сайте ОГП свое заседание за 24 часа до его начала.

Дополнение

21 декабря комиссия по отбору руководителя САП обнародовала результаты, но победителя не утвердила. Так, конкурсная комиссия обнародовала результаты конкурса, по которому детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор ОГП Андрей Синюк набрал 229 баллов.

22 декабря один из участников комиссии Роман Куйбида указал, что 5 членов конкурсной комиссии по отбору на руководящие должности в САП обратилось к председателю комиссии, чтобы назначить очередное заседание на вечер 23 декабря. Члены комиссии, по его словам, также подтверждали свою возможность принять участие, следовательно, кворум должен быть. По его словам, спецпроверка претендентов, что якобы стало преградой для отбора, — проведена, и результаты у нас есть — справки об отсутствии препятствий для назначения на должности”.

22 декабря послы стран “Группы семи” (G7) в Украине обнародовали заявление, где выразили разочарование отказом назначенных Верховной Радой членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определить победителя отбора на эту должность.

Когда конкурс только стартовал, международные дипломаты заявляли, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.