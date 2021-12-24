В Южной Корее помиловали экс-президента, осужденную за коррупцию

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Правительство Южной Кореи в пятницу, 24 декабря, объявило о помиловании бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывает наказание за взяточничество и другие преступления. Об этом со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства юстиции сообщает The Associated Press, пишет УНН.

Детали

69-летняя Пак Кын Хе была включена в список из 3 094 получателей помилования, которых планируется освободить в канун Нового года.

Решение об амнистии было принято с учетом ухудшения ее здоровья. В этом году женщина трижды попадала в больницу в связи с хроническими заболеваниями плеча и спины.

Известно, что Пак Кын Хе была президентом с 2013 по 2017 годы. Ее отстранили от власти из-за обвинений в коррупции. В 2018 году экс-президента приговорили к 30 годам заключения. В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще два года она должна была провести в тюрьме по приговору о незаконном вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии “Сэнури”. Женщина пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.

Другой бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который отбывает 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество, был исключен из списка лиц, подлежащих помилованию.

Правительство Южной Кореи заявило, что эти решения приняты как средство преодоления общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с целью преодоления “печальной истории прошлого и достижению большого единства среди людей”.