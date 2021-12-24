Россия продолжает наращивать войска у границ Украины - Bloomberg

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Россия продолжает стягивать военную технику и наращивать войска у границ с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные оборонно-разведывательной компанией Janes, сообщает УНН.

Цитата:

“Спутниковые снимки показывают, что танки, артиллерия и системы ПВО были перемещены в пограничные районы неподалеку Украины с ноября”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что несмотря на ограниченное количество военных на границе, Россия сможет быстро и скрытно усилить их с помощью крупномасштабного развертывания с использованием поездов или самолетов.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

По данным СМИ, руководители разведки Великобритании предупредили министров об “очень реальной возможности” вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что к концу января 2022-го число военнослужащих на границе может возрасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

Так, Россия хочет гарантий, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО, на территории Украины НАТО не будет иметь постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не будет военных учений стран Альянса.

НАТО, в свою очередь, настаивает на том, что Североатлантический альянс защищает своих членов и не угрожает России. Кроме того, в НАТО неоднократно заявляли, что Украина как суверенное государство имеет право принимать свои собственные решения, поэтому НАТО не может давать России никаких гарантий относительно поведения Киева.