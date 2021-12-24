Лидер правящей партии Польши Качиньский не исключает строительство стены и на границе с Украиной

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Защитное сооружение в виде стены может быть построено Польшей и на границе с Украиной. Об этом заявил в пятницу вице-премьер правительства Польши и лидер крайне правой партии “Закон и справедливость” Ярослав Качиньский в интервью газете Gazeta Polska Codziennie, пишет УНН.

Детали

“Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Беларусью могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной”, — сказал политик.

Он добавил, что “не является оптимистом” в вопросе ситуации на границе с Беларусью и что “возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии”.

Защитная стена высотой 5,5 м и длиной свыше 180 км на границе с Беларусью должна быть построена к середине 2022 года.

Ранее

Ярослав Качиньский считает, что войны с Беларусью, скорее всего, в ближайшее время не будет. Отношения двух стран ухудшились из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, страны ЕС обвиняют в сложившейся ситуации Минск.

Качиньский назвал Беларусь непредсказуемым противником, но отметил, что дело вряд ли дойдет до военных действий. “У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — „скорее“ — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником”, — заявил политик в интервью Polskie Radio.

Контекст

Миграционный кризис на польско-белорусской границе возник из-за наплыва большого числа беженцев, которые хотят через Минск попасть в ЕС. Европейские страны обвиняют Беларусь в умышленном создании миграционного кризиса. США, Польша и Великобритания также возлагают ответственность за происходящее на Россию. Польский вице-премьер Петр Глиньский призывал также исключить Беларусь и Россию из международных организаций и отлучить страны от участия в международных спортивных соревнованиях.