Около 60% украинцев считают, что переговоры с Путиным следует вести только с участием Запада - опрос

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Около 60% украинцев считают, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 13-16 декабря, пишет УНН.

Цитата

“Большинство респондентов — 58,1% — считают, что переговоры с В. Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Считают прямые переговоры В. Зеленского и В. Путина действенным способом достижения мира — 26,6% респондентов”, — говорится в результатах опроса.

Детали

Сообщается, что подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры В. Зеленского и В. Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%).

Добавим

Опрос КМИС проводился в течение 13-16 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

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