Почти половина украинцев считает реальной угрозу вторжения России в Украину - опрос

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Около 50% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 13-16 декабря, пишет УНН.

Цитата

“49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Считают, что вторжения не будет — 41,4%. Большинство респондентов — 57,8% — считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными — 27,1%”, — говорится в результатах опроса.

Детали

Сообщается, что 39,2% респондентов считают, что принятие требования Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку лишь разожжет агрессивность Путина в отношении Украины.

Кроме того, считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, так как ослабит агрессивность Путина в отношении Украины — 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

Добавим

Опрос КМИС проводился в течение 13-16 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

Россия продлевает стягивать военную технику и наращивать войска у границ с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.



По данным СМИ, руководители разведки Великобритании предупредили министров об “очень реальной возможности” вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

Ранее сообщалось, что по оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

Так, Россия хочет гарантий, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО, на территории Украины у НАТО не будет постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не пройдут военные учения стран Альянса.

НАТО, в свою очередь, настаивает на том, что Североатлантический альянс защищает своих членов и не угрожает России. Кроме того, в НАТО неоднократно заявляли, что Украина как суверенное государство имеет право принимать свои собственные решения, поэтому НАТО не может давать России никаких гарантий относительно поведения Киева.