Воинский учет женщин: в профильном комитете говорят, список планируют сократить
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство обороны Украины должно пересмотреть список профессий для воинского учета женщин. Об этом сообщил председатель парламетского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook, пишет УНН.
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"Так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой... Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковим и пришли к соглашению, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", - сообщил Завитневич.
Но, отметил он, "сама инициатива правильная, страна должна знать свои резервы".
Дополнение
Накануне появился приказ Министерства обороны о существенном расширении перечня профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывает сотни специальностей и профессий. Так в список добавили медийщиков и коммуникационников всех категорий — журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров и тому подобное.
23 декабря МОУ и ВСУ вышли на брифинг с разъяснениями относительно нововведений, которые вызвали немалый общественный резонанс. По информации, которая была озвучена на брифинге, женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В то же время не исключено, что эти сроки будут продлены.
На учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых было определено Минобороны и которые являются пригодными для этого по состоянию здоровья. Беременность и наличие малолетних детей обязательства не отменяет.
В случае же нарушения правил воинского учета гражданки будут вынуждены уплатить штраф до 1,5 тыс. грн, а работодатели — до 8,5 тыс. грн.