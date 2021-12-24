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Чтобы с 1 января заработал закон о национальном сопротивлении: правительственный комитет одобрил 14 проектов постановлений КМУ

Чтобы с 1 января заработал закон о национальном сопротивлении: правительственный комитет одобрил 14 проектов постановлений КМУ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На правительственном комитете одобрили 14 проектов постановлений Кабинета министров, необходимых, чтобы с 1 января заработал Закон о национальном сопротивлении. Теперь их должно одобрить КМУ. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу соучредитель Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня на правительственном комитете было одобрено 14 проектов постановлений Кабинета министров, которые необходимы для того чтобы с 1 января Закон о национальном сопротивлении заработал. Я надеюсь что на последнем в этом году заседании Кабинета министров все 14 актов будут одобрены, что откроет возможность для того, чтобы закон заработал”, — сказал он.

Детали

Со слов Геращенко, после принятия Закона о национальном сопротивлении, в Украине есть шанс построить сильную тероборону. В то же время он добавил, что одного закона мало для того, чтобы реальная территориальная оборона заработала.

“Для этого нужно чтобы с Нового года у нас начался процесс создания разветвленной сети бригад территориальной обороны в каждой области, пропагандистская кампания по привлечению добровольцев к обучению и самое главное, что, прежде всего, впервые в бюджете предусмотрены средства, более 1 млрд грн, на создание территориальной обороны”, — добавил он.

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Зеленский подписал законы Об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины в июле.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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