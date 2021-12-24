Чтобы с 1 января заработал закон о национальном сопротивлении: правительственный комитет одобрил 14 проектов постановлений КМУ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На правительственном комитете одобрили 14 проектов постановлений Кабинета министров, необходимых, чтобы с 1 января заработал Закон о национальном сопротивлении. Теперь их должно одобрить КМУ. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу соучредитель Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня на правительственном комитете было одобрено 14 проектов постановлений Кабинета министров, которые необходимы для того чтобы с 1 января Закон о национальном сопротивлении заработал. Я надеюсь что на последнем в этом году заседании Кабинета министров все 14 актов будут одобрены, что откроет возможность для того, чтобы закон заработал”, — сказал он.

Детали

Со слов Геращенко, после принятия Закона о национальном сопротивлении, в Украине есть шанс построить сильную тероборону. В то же время он добавил, что одного закона мало для того, чтобы реальная территориальная оборона заработала.

“Для этого нужно чтобы с Нового года у нас начался процесс создания разветвленной сети бригад территориальной обороны в каждой области, пропагандистская кампания по привлечению добровольцев к обучению и самое главное, что, прежде всего, впервые в бюджете предусмотрены средства, более 1 млрд грн, на создание территориальной обороны”, — добавил он.

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Зеленский подписал законы Об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины в июле.