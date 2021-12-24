Тероборона: добровольцы смогут получить оружие во время тренировок или отпора вооруженной агрессии - Геращенко

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Согласно закону о национальном сопротивлении, добровольцы смогут получить оружие во время тренировок или в случае отпора вооруженной агрессии. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу соучредитель Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

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“По действующему закону о национальном сопротивлении, добровольцы могут получать оружие у государства во время тренировок и во время отпора вооруженной агрессии. Я лично во время разработки закона предлагал, чтобы оружие могли предоставять, как в Эстонии и других странах, домой, но это не было принято. Поэтому наши добровольцы смогут во время тренировок приходить к месту тренировки, получать стрелковое и другое оружие, возвращаться на базы, где оно будет под охраной, и в случае вооруженной агрессии или чрезвычайной ситуации по сигналу они будут собираться, получать оружие и нести свою службу”, — сказал Геращенко.

Детали

По его словам, при принятии в силы теробороны предусмотрено прохождение проверок, в частности относительно судимости лиц или их связей с РФ. В том числе предусматривается осуществление медицинских комиссий, проверка на отсутствие наркозависимости, проверка психического здоровья и тому подобное.

“Это, в принципе, такой же комплекс проверок, который есть при наборе в полицию или на военную службу”, — сказал советник министра.

На вопрос относительно желаемого финансирования он отметил, что, по его мнению, на территориальную оборону должно тратиться не менее 10% бюджета Министерства обороны на следующий год - это 13 млрд грн. Эти средства нужны на оборудование, боеприпасы, тренировки.

Также Геращенко заявил, что при принятии в добровольцы нет ограничений по полу, записаться могут также и девушки.

Как добавил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, в целом благодаря новому законодательству в нужный момент можно собрать до 400 тыс. вооруженных и неплохо подготовленных бойцов для противодействия агрессии. Это больше, чем ВС РФ на сегодня могут собрать в качестве ударной группировки.

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины в июле.



