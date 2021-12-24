Запрет электронных сигарет в общественных местах: закон передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон ”О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака" (№4358). Документ, как указано на сайте ВР, передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН.

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"Только что подписал закон об охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Уверен, каждый из нас ощутит на себе положительные изменения, которые придут в страну вместе с этим законом", - написал Стефанчук.

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По его словам, электронные устройства для курения длительное время не признавались в Украине табачными изделиями. Хотя они тоже вредны.

"Конечно, этим пользовались табачные корпорации, рекламируя электронные устройства для курения всюду. Теперь с этим будет покончено раз и навсегда. Наступил конец эпохи ароматизированных сигарет, рекламы, стимулирования продаж, спонсорства и курения в общественных местах устройств для нагрева", - резюмировал председатель ВР.

Ранее

Верховная Рада на заседании 16 декабря приняла “антитабачный” законопроект № 4358, который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных заведениях. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Отметим, что законом предусматривается запрет рекламы и стимулирование продаж электронных сигарет и жидкостей к ним.

Отмечается, что штраф за их продажу лицам младше 18 лет будет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10 200 гривен.

Также запрещается курение электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Кроме того, запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.