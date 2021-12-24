В Украине хотят ограничить наценки для ряда социальных и пищевых продуктов: детали

КИЕВ. 24 декабря. УНН.Правительство заявило о намерениях ввести ограничения наценки для ряда социальных и пищевых продуктов после того, как украинские производители хлеба и других пищевых товаров заявили, что из-за аномальных цен на газ будут производить меньше продукции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в 5 раз. Соответственно цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. По инициативе Президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует ввести их уже в ближайшее время”, — заявил Шмигаль.

Детали

Из-за обострения ситуации правительство планирует ввести ограничения наценки для ряда социальных и пищевых продуктов. По словам Шмыгаля, это также позволит сдержать рост их цены. Премьер-министр также добавил, что сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями бизнеса.

Добавим

23 декабря производители сладостей заявили, что приостанавливают производство части ассортимента из-за сверхвысокой цены на газ. Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках.

С этой проблемой столкнулись не только производители сладостей, но и другие пищевые отрасли, и если власти не вмешаются в ситуацию, это может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним

20 декабря ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

Однако, 22 декабря министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал информацию в отношении возможного отключения тепла в Украине на новогодние праздники из-за нехватки газа, заявив: НАК “Нафтогаз Украины” заверил Минэнерго относительно того, что все контрактные объемы будут выполнены.