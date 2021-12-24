Зеленский созывает заседание СНБО на 29 декабря

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На среду, 29 декабря, Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Анонс разместил сам СНБО, пишет УНН.

Повестка дня заседания пока неизвестна.

Цитата:

"Сегодня, 24 декабря 2021 года, после доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседание СНБО Украины", - отметили в СНБО.

"В среду, 29 декабря 2021 года, состоится заседание СНБО Украины", - констатировали в ведомстве.

Дополнение

Темы заседания не обнародованы.

В то же время, адвокат 5-го президента, ныне нардепа Петра Порошенко Илья Новиков на днях указывал, что СНБО якобы может применить санкции против Порошенко и арестовать его активы. 20 декабря Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Сам он за рубежом.

При этом есть и вопрос наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на днях сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.