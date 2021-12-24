США хотят передать Украине разведданные, которые помогут подготовиться к возможной атаке России - NYT

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство обороны США рассматривает возможность предоставить Украине разведданные, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное вторжение России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники в американской президентской администрации, пишет УНН.

Цитата:

“Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации. Помощь, если она будет одобрена президентом Байденом, обязательно вызовет гнев России, которая называет любую американскую военную помощь Украине провокационной”, — пишет издание.

Детали

Отмечается, что США и так предоставляют Украине ряд практической помощи в связи с ситуацией на границе с РФ. Однако, пишет, NYT предложение Пентагона о “действенной” разведке потенциально более важно.

По словам источников, информация будет включать изображения того, движутся ли российские войска для перехода через границу. Такая информация, если она будет предоставлена вовремя, может позволить украинским военным предотвратить атаку, отмечает издание.

При этом отмечается, что спецслужбы США и так уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем это было до наращивания российской армии.

Однако, по мнению источников в администрации Байдена, обострение ситуации на границе Украины с РФ требует “балансирования”. Так, чиновники считают, что администрация должна увеличить помощь украинским военным настолько, чтобы воспрепятствовать вторжению, но не до такой степени, чтоб Россия “почувствовала угрозу и решила действовать”.

Контекст

Ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно — на Восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил про обещания Альянса “со временем” принять в него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО “красной линией” для себя.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.

США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами. ЕС выступил за обсуждение безопасности в рамках уже существующих форматов.

Позже в МИД РФ заявили, что ожидают от США “срочного прямого ответа” касательно предложений по НАТО.

В это же время Россия продолжает стягивать военную технику и наращивать войска у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.