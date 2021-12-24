СМИ обнародовали содержание “10 шагов”, которые Украина предложила в ТКГ: там есть “формула Штайнмайера” и встреча Зеленского с Путиным

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украина предложила десять шагов для разблокирования процесса урегулирования ситуации на территории временно окупированного Донбасса. Сегодня их опубликовал российский “Коммерсант”, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что украинская сторона распространила свои предложения перед состоявшимся 8 декабря заседанием ТКГ. Документ имеет название “Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, „нормандского формата“, выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в „нормандском формате“ 9 декабря 2019 года”, пишет российское издание.

Далее наведены обнародованные “10 шагов” в редакции “Коммерсанта”:

Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8–9 декабря — ред.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению “Мер по усилению режима прекращения огня” от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ “Золотое” и “Счастье”) на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка — ред.) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1–3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:

• вернуться к рассмотрению проекта закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины” с имплементированной в нем “формулой Штайнмайера” (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — ред.).

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

• поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

• заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

• содействия проведению “новогоднего / рождественского” взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

• определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров “нормандского формата”.

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

• об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него “формулой Штайнмайера”;

• об амнистии;

• о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

• о специальной (свободной) экономической зоне;

• об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

УНН обратился за комментарием касательно подлинности изложенного материала к спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею Арестовичу, однако комментировать материал "Коммерсанта" он отказался.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее действительно упоминал о 10 шагах реализации минских соглашений.

Подробностей он не привел, но отметил, что новый документ предусматривает “привлечение Нормандского формата и США”.

Что было ранее

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря “выразили решимость” вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.



На эту договоренность отреагировали в Минобороны заверив, что ВСУ будут неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

“Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание относительно решимости полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня, согласованного 22 июля 2020 года. Попутно ВС Украины заверяют о своей позиции последовательно и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными Мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ”, — говорится в сообщении.