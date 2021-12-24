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В МИД РФ вызвали поверенного Украины из-за инцидента с генконсульством во Львове

В МИД РФ вызвали поверенного Украины из-за инцидента с генконсульством во Львове

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за инцидента, произошедшего сегодня ночью возле Генерального консульства Российской Федерации во Львове, в министерство иностранных дел России был вызван Временный поверенный в делах Украины. Об этом сказано в сообщении на сайте МИД РФ, пишет УНН.

Цитата

“В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств”, — сказано в сообщении.

Детали

В МИД РФ заявили также, что Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство внешнеполитического ведомства Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с “требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных”.

Сообщается, что аналогичная нота была направлена в МИД Украины посольством РФ в Киеве.

Контекст

Ранее в полиции области сообщили, что сегодня ночью неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове.

Как отметили в полиции, никто не пострадал. Ущерб диппредставительству не был нанесен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина
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