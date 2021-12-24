Кулеба заявил о единственной правильной стратегии, которая заставит Россию пойти на деэскалацию

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственной правильной стратегией, которая заставит Российскую Федерацию пойти на деескалацию - это сдерживание. Об этом министр написал в своем Twitter, передает УНН.

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"Сдерживание - единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деескалацию. Ее основой является реалистичное понимание угроз и решимость к совместным проактивным действиям", - заявил Кулеба.

Он добавил, что мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят себя сами. Своевременные и совместные действия Украины позволят защитить их.

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Ранее глава МИД заявлял, что дипломатия сможет предотвратить следующую волну российской агрессии против Украины, если она будет основываться не только на словах, но и на делах.

В то же время, по словам Кулебы, США и другие партнеры могут “помочь украинским военным в этой войне”, усилив способности Украины, предоставив оборонительное оружие и технику.

Контекст

Украина и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Также Байден 11 декабря заявил, что вопрос о вводе американских войск в Украину никогда не стоял на повестке дня. Однако, если Путин пойдет на Украину, США сочтут необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг НАТО, в частности, в страны "Бухарестской девятки".