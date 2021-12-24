Чуда не произошло: комиссия снова не смогла выбрать главу САП, настаивают на повторной проверке кандидатов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Члены конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь не смогли избрать главу ведомства. Как сообщает корреспондент УНН со ссылкой на заседание комиссии, для утверждения результатов конкурса не хватало голосов, а председатель комиссии требует повторную проверку кандидатов.

Детали

Следовательно, председатель комиссии Екатерина Коваль отметила необходимость согласовать с офисом генпрокурора ряд вопросов, в частности, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.

Отметим, что 21 декабря комиссия по отбору руководителя САП обнародовала результаты, но победителя не утвердила. Так, конкурсная комиссия обнародовала результаты конкурса, по которому детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор ОГП Андрей Синюк набрал 229 баллов.

22 декабря один из участников комиссии Роман Куйбида указал, что 5 членов конкурсной комиссии по отбору на руководящие должности в САП обратилось к председателю комиссии, чтобы назначить очередное заседание на вечер 23 декабря. Члены комиссии, по его словам, также подтверждали свою возможность принять участие, следовательно, кворум должен быть. По его словам, спецпроверка претендентов, что якобы стало преградой для отбора, — проведена, и результаты у нас есть — справки об отсутствии препятствий для назначения на должности”.

22 декабря послы стран “Группы семи” (G7) в Украине обнародовали заявление, где выразили разочарование отказом назначенных Верховной Радой членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определить победителя отбора на эту должность.

Когда конкурс только стартовал, международные дипломаты заявляли, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.