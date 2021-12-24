Председателем Харьковской ОГА стал Олег Синегубов. Ранее он руководил Полтавской ОГА

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, который до этого был главой Полтавской ОГА. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Офиса президента, передает УНН.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 676/2021 о назначении Олега Синегубова председателем Харьковской областной государственной администрации”, - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский отметил, что, работая в Полтавской области, Олег Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и достичь немалых результатов в регионе, в частности закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране.

Кроме того, был основан ряд новых проектов и принята Стратегия развития края.

“Надеюсь, Харьковскую область ждут не менее заметные изменения и как результат - весомые достижения и развитие”, - добавил Президент.

В свою очередь, Олег Синегубов отметил, что приложит усилия для качественных изменений в Харьковской области.

Справка

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004-м окончил Национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук. Имеет стаж работы более 20 лет. В частности, в 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019-м работал в Харьковском университете внутренних дел на различных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета. В течение последних двух лет Олег Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.