Спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает наращивать численность войск у границ Украины
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжила наращивать численность войск в аннексированном Крыму и недалеко от границ с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 24 декабря, со ссылкой на изображения, полученные от компании Maxar Technologies, передает УНН.
Детали
На изображениях, опубликованных Maxar накануне вечером, видно, в частности, военную базу РФ в Крыму, по состоянию на 13 декабря она была заполнена сотнями бронетранспортеров и танков. Спутниковый снимок той же базы, сделанный компанией в октябре, показывал, что она была наполовину пуста. Полную достоверность последних изображений Reuters подтвердить не смог.
В заявлении Maxar говорится: “За последний месяц на наших спутниковых снимках с высоким разрешением было зафиксировано увеличение численности российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России на периферии украинской границы”.
Напомним
Дальнейшее наращивания войск России у границ с Украиной 23 декабря сообщило и агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes.
По ее данным, с ноября в приграничные районы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Несмотря на ограниченное количество военных на границе, Россия может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах, заявляют представители Janes.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
По данным СМИ, руководители разведки Великобритании предупредили министров об “очень реальной возможность” вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что к концу января 2022-го число военнослужащих на границе может возрасти до 175 тыс. человек.
В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.
Да, Россия хочет гарантий, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО, на территории Украины в НАТО не будет иметь постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не будет военных учений стран Альянса.
НАТО, в свою очередь, настаивает на том, что Североатлантический альянс защищает своих членов и не угрожает России. Кроме того, в НАТО неоднократно заявляли, что Украина, как суверенное государство, имеет право принимать свои собственные решения, поэтому НАТО не может давать России никаких гарантий относительно поведения Киева.