Спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает наращивать численность войск у границ Украины

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжила наращивать численность войск в аннексированном Крыму и недалеко от границ с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 24 декабря, со ссылкой на изображения, полученные от компании Maxar Technologies, передает УНН.

Детали

На изображениях, опубликованных Maxar накануне вечером, видно, в частности, военную базу РФ в Крыму, по состоянию на 13 декабря она была заполнена сотнями бронетранспортеров и танков. Спутниковый снимок той же базы, сделанный компанией в октябре, показывал, что она была наполовину пуста. Полную достоверность последних изображений Reuters подтвердить не смог.

В заявлении Maxar говорится: “За последний месяц на наших спутниковых снимках с высоким разрешением было зафиксировано увеличение численности российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России на периферии украинской границы”.

Напомним

Дальнейшее наращивания войск России у границ с Украиной 23 декабря сообщило и агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes.

По ее данным, с ноября в приграничные районы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Несмотря на ограниченное количество военных на границе, Россия может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах, заявляют представители Janes.