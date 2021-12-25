Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,27 0,0000  EUR: 30,85 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политологи назвали главные политические события уходящего года
Политологи назвали главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5220

Песков заявил, что у НАТО нет "дедлайна" на ответ России касательно "предложений по безопасности"

Песков заявил, что у НАТО нет "дедлайна" на ответ России касательно "предложений по безопасности"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. У России нет определенного "дедлайна" на ответ США и НАТО относительно предложений о "гарантиях безопасности" в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС, информирует УНН.

Цитата

“Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно быстрее”, — подчеркнул он.

Контекст

Напомним, 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид в МИД РФ передали проекты двух подготовленных российской стороной документов: договоры с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, не размещать ударные средства вблизи границы РФ, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В ходе недавней расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил о растущей напряженности на западных и восточных рубежах России. “США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще у них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ выросло более чем в два раза, — сообщил он. — Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе из континентальной части США. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств: Грузии, Молдовы и Украины”. Сергей Шойгу выступил с угрозой, что: “стремление Североатлантического альянса привлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса”.

23 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству DPA, что альянс готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности. В то же время он призвал власти РФ отвести дополнительные силы от границы с Украиной, чтобы праздники прошли “мирно и спокойно”.

В то же время, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил масштабной войной в Европе из-за “втягивания Украины в НАТО”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, НАТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.