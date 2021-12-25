Риска неизбежного вторжения нет: Данилов прокомментировал рост количества войск РФ на границе с Украиной

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин стремится уничтожить Украину, но серьезного риска неминуемого вторжения нет. Об этом в интервью AFP заявил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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Данилов заявил, что разговоры о вторжении Москвы могут дестабилизировать Украину и сыграть на руку Путину.

“Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится”, — сказал Данилов.

“Наши граждане будут защищать нашу страну”, — сказал он, добавив, что и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение “сопротивления”, если Россия нападет. “Мы будем защищать нашу страну. И точка”.

Контекст

Напряженность начала нарастать с середины ноября, когда Вашингтон начал бить тревогу массовое наращивание российских войск на границе Украины и обвинил Путина в подготовке вторжения.

Впрочем, как отмечает агентство, Данилов умаляет риск масштабной военной эскалации, заявив, что украинские чиновники не видят ни одного критического наращивания.

По оценкам Киева, количество российских войск вдоль границ Украины увеличилось примерно с 93 тыс. человек в октябре до 104 тыс. в настоящее время.

“Мы не думаем, что это большое увеличение”, — сказал Данилов. Помощник президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности отметил, что власть не хочет “пугать людей” разговорами о войне, поскольку это “дестабилизирует ситуацию внутри страны”.

Добавим

Российский лидер на протяжении многих лет ставит под сомнение легитимность границ Украины и настаивает на том, что русские и украинцы — “один народ”.

В пресс-конференции по итогам года в четверг Путин сказал, что Украине была “создана” Владимиром Лениным, основателем Советского Союза, в 1920-х годах.

Данилов обвинил Кремль в стремлении дестабилизировать Украину изнутри, прибегая к кибератак и углубляя энергетический кризис в Украине. “Я настаиваю, что это главная задача Путина”, — сказал он.

Если ничего не получится, Кремль может перебросить войска за границу, добавил Данилов. Данилов обвинил Кремль в стремлении еще больше поделить Украину. “Они хотят разорвать нашу страну на части, чтобы она перестала существовать в своих нынешних границах”, — сказал он.

’Мы не Россия’

Москва отрицает, что планирует перейти в наступление и обвиняет Киев в том, что он планирует силой вернуть оккупированные территории Донбасса, которые поддерживаются Москвой.

Однако Данилов сказал, что наступление не является приемлемым решением для украинских властей, поскольку оно приведет к массовому увеличению количества жертв среди гражданского населения. “Мы бы хотели переговоров, мы хотели бы, чтобы русские вывели свои войска, свои танки и разошлись по домам”, — сказал он. “Но Путин этого не хочет”.

“Обеспечение нас оборонительным оружием — это вопрос номер один”, — сказал Данилов, говоря о поддержке вооружением Украины со стороны США. “Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?” — Добавил он, комментируя заявления президента США и европейских лидеров относительно ответа на возможное вторжение российских ВС.

Данилов, в частности, предостерег Запад от решения судьбы Украины без Киева.

Каким бы ни был результат этих переговоров, “он не сработает, если его не примут украинцы”, — сказал он. “Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что за нас все решили великие люди”.

Контекст

Напомним, 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрід в МИД РФ передали проекты двух подготовленных российской стороной документов: договоры с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, не размещать ударные средства вблизи границы РФ, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.



17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В ходе недавней расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил о растущей напряженности на западных и восточных рубежах России. “США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще у них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ выросло более чем в два раза, — сообщил он. — Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе из континентальной части США. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств: Грузии, Молдовы и Украины”. Сергей Шойгу выступил с угрозой, что: “стремление Североатлантического альянса привлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса”.

23 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству DPA, что альянс готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности. В то же время он призвал власти РФ отвести дополнительные силы от границы с Украиной, чтобы праздники прошли “мирно и спокойно”.



В то же время, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил масштабной войной в Европе из-за “втягивания Украины в НАТО”.