Суд согласовал запрос Нацполиции к правоохранителям Монако по делу Тарпана и Шишовской

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Следователи Нацполиции в рамках расследования “дела Тарпана” по факту хищения более 300 млн грн на “Глубоководном выпуске” еще в 2018 году инициировали направление международно-правового поручения к Княжеству Монако. Его целью было исследование иностранных банковских счетов и транзакций подозреваемого Руслана Тарпана и его бывшей Оксаны Шишовской. Судьи удовлетворили соответствующее ходатайство следователей, передает УНН со ссылкой на текст судебного постановления Киевского районного суда Одессы.

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“В частности, у следствия возникла необходимость в получении от компетентных органов ЛИЦО_10 международной правовой помощи относительно получения временного доступа к „Compagnie Monegasque De Banque“, которая, по данным следствия, расположенная по адресу: 98000, Monaco, 23 avenue de la Costa оригиналов документов, касающихся открытия и обслуживания счетов № 619917 „Taisia 22“, № 619933 „Tarpan Ruslan“, № 619913 „Heritage SCI“, № 629900 „Pentagone SCI“, № 620044 „SHYSHOVSKA Oksana“ для ЛИЦО_3 (Руслан Тарпан, — ред.) ИНФОРМАЦИЯ_1 и ЛИЦО_11, (Оксана Шишовская, — ред) ИНФОРМАЦИЯ_5, а именно: заявлений и договоров на открытие и обслуживание указанных счетов, карточки с образцами подписей, фотокопий паспортов уполномоченных лиц, оригиналов доверенностей (доверенности) на право совершения юридических действий, оригиналов доверенностей на имя лица, имеющего право открытия и распоряжения счетами, заявлений на выдачу чековых книжек, платежных поручений, чеков на получение наличных денег, контрактов, заключенных указанными лицами, а также сведений о движении денежных средств, отраженных на бумажном носителе по вышеуказанным счетам с указанием даты и суммы платежей, указанием остатка на каждый операционный день, полной расшифровки реквизитов контрагентов и назначений платежей за период с 20.04.2010 по 09.04.2017”, — говорится в постановлении.

В судебном заседании указанное ходатайство следователей Нацполиции были поддержано прокурором.

“Изучив ходатайство и материалы, которыми обосновываются доводы ходатайства, а также выслушав мнение прокурора, судья приходит к убеждению, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению”, — говорится в судебном документе.

К теме

В период с20.04.2010по09.04.2017год на иностранные счета Тарпана и Шишовской № 619917 “Taisia 22”, № 619933 “Tarpan Ruslan”, № 619913 “Heritage SCI”, № 629900 “Pentagone SCI”, № 620044 “SHYSHOVSKA Oksana”, открытых в “Compagnie Monegasque De Banque”, поступило 7 754 875, 85 евро и 3 391 573 долларов США.

Однако супруги все эти годы “скрывали” иностранные доходы и не платили с них никаких налогов.

Правоохранители Монако, в свою очередь, подозревают Тарпана и Шишовскую в отмывании незаконно добытых средств через банки Франции. И в рамках соответствующего производства арестовали недвижимое имущество супругов, а к Шишовской прокурор применил меру пресечения в виде залога.

Что дальше

О результатах направления в Монако международно-правовых запросов, редакция УНН поинтересовалась у Офиса генерального прокурора и НАБУ и ожидает ответов на информационные запросы.

Напомним

Прокуроры требуют ареста Тарпана. Кроме того, он уже объявлен в международный розыск через Интерпол. В ВР прогнозируют, что Украина направит запрос на его экстрадицию из ОАЭ в ближайшее время.

А эксперты говорят, что это дело имеет все шансы стать первым успешным примером совместной деятельности правительств Украины и Эмиратов с розыска и задержания международных преступников.

Соглашение о таком сотрудничестве между нашими странами было подписано текущего года.