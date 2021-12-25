Из-за ситуации на границе Украины и России - Швеция усилила уровень боеготовности

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден считает кризис из-за сосредоточения российской армии у границ Украины исключительно серьезным. На фоне возросшей общей напряженности Швеция повысила уровень своей боеготовности, рассказал он в опубликованном интервью газете Dagens Nyheter, пишет УНН.

Детали

“Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ”, — заявил Бюден.

Особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В 2015 году решением парламента туда были возвращены военные части для потенциальной защиты острова. В прошлом году — на фоне российских военных учений — на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление.

“В условиях напряженности в Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях”, — сказал главнокомандующий.

На вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Микаэль Бюден ответил утвердительно. “Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем (пыл противника), показывая, что стоим в стартовой позиции”, — подчеркнул он.

К слову

Сегодня в России заявили о “возвращении в пункты дислокации” 10 тысяч военных в оккупированном Крыму и у границы с Украиной.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье сообщил, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границ Украины.

Также сообщалось, что по оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о “гарантиях безопасности”. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.