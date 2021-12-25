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Российские военные провели в оккупированном Крыму сбор командного состава Черноморского флота

Российские военные провели в оккупированном Крыму сбор командного состава Черноморского флота

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские военные провели в оккупированном Крыму сбор командного состава Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.

Цитата

“На межвидовом полигоне Опук в Крыму в ходе сбора командного состава Черноморского флота (ЧФ) была продемонстрирована методика обороны и захвата участка побережья. На учебном мероприятии командирам соединений и частей флота были показаны действия экипажей кораблей и подразделений морской пехоты по созданию опорных пунктов обороны на неподготовленном участке побережья, а также продемонстрированы основные тактические приёмы при ведении боя за высадку десанта: огневое поражение корабельной артиллерией сил противодесантной обороны, высадка на берег и захват плацдарма морским десантом”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ходе демонстрации практических действий был проведён учебный бой с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений на плацдарме для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта.

“Сбор командного состава соединений и частей проходил под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил (войск) флота при решении задач по предназначению”, — сообщили в Миобороны РФ.

В ходе сбора порядка 100 офицеров командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота в течение 5 дней “совершенствовали свои профессиональные навыки на занятиях по основным направлениям боевой подготовки”.

Все занятия сбора проводились “с учетом опыта, полученного в современных военных конфликтах”.

Напомним

Южный военный округ РФ объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, в частности и в оккупированном Москвой Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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