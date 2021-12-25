ОБСЕ зафиксировала на Донбассе передвижение колонны российских грузовиков и военную технику

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями “Гуманитарная помощь” и несколько единиц военной техники. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 24 декабря, пишет УНН.

Детали

В частности, наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями “Гуманитарная помощь” на русском языке на окраине города Макеевка.

Грузовики сопровождали три автомобиля и скорая помощь, все они — с табличками самопровозглашенной “ДНР”. Позже наблюдатели зафиксировали, что эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.

Колонну из трех грузовиков с российскими номерными знаками и аналогичными табличками о “гуманитарную помощь” наблюдатели зафиксировали и на окраине города Луганск. Эту колонну сопровождали два автомобиля и скорая помощь, все с табличками самопровозглашенной “ЛНР”.

Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировали размещение на временно оккупированной территории шести единиц военной техники. На полигоне вблизи поселка Александровское в Донецкой области наблюдатели увидели четыре танка неустановленного типа. Еще две боевые бронированные машины наблюдатели заметили вблизи села Богдановка в Луганской области.

Дополнение

Напомним, по данным западной и украинской разведки, скопление российских войск может свидетельствовать о подготовке России к вторжению в Украину уже этой зимой. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, самым вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января. Он предположил, что количество российских войск может вырасти до 175 тысяч.

Отметим, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье сообщил, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границ Украины.

Он также прокомментировал рост количества войск РФ на границе с Украиной.