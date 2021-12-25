В Кремле, говоря о ситуации на границе с Украиной, заявили, что "Россия никогда не нападала первой"

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что “Россия никогда ни на кого не нападала первой”, пишет УНН со ссылкой на российские федеральные СМИ.

Детали

“Россия никогда первой ни на кого не нападала”, — сказал он в субботу в эфире федерального телеканала, отвечая на вопрос, просчитывает ли РФ шаги других государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении России в Украину якобы “пустым и безосновательным нагнетанием напряженности”. Он решил заявить, что Россия “ни для кого не представляет угрозу”.

При этом Песков не исключил вероятность якобы “провокаций” для оправдания таких заявлений и выступил с угрозой, что “попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия”. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы якобы “помочь” Украине урегулировать конфликт на Донбассе, сохраняя приверженность “нормандскому формату” и минским соглашениям.

Контекст

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье сообщил, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границ Украины.

Также сообщалось, что по оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о “гарантиях безопасности”. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.