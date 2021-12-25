Посольство США поздравило Украину с 30-летием признания ее независимости

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Посольство США в Украине выступило с приветственным заявлением в связи с 30-летием признания Белым домом Украины как независимого и суверенного государства. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook, передает УНН.

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“Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины”, — говорится в заявлении.

В посольстве США подчеркнули, что сейчас отношения между странами крепки, как никогда.

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“Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, ведь мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины, созданием евроатлантического будущего Украины”, — утверждают в посольстве.

Контекст

Признания Украины как независимого государства со стороны США произошло почти через месяц после проведения Всеукраинского референдума о независимости — 25 декабря 1991 года.

Дипломатические отношения между Украиной и США были установлены 3 января 1992 года.