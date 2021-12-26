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Правозащитники призвали власти Украины расследовать демографическую ситуацию в оккупированном Крыму

Правозащитники призвали власти Украины расследовать демографическую ситуацию в оккупированном Крыму

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинская власть должна расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Кремль осуществляет активные меры по изменению состава населения на оккупированном полуострове, заявила в комментарии “Крим.Реалії” руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает УНН.

Цитата

“Стратегическая задача Российской Федерации — изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. По большей части то, что мы можем фиксировать, одно из направлений — это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не как в командировку, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном эфэсбэшнике, то на самом деле можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком”, — отметила Скрипник.

Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.

“Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия — ред.), в принципе, пытается уничтожить или выдавить проукраинское население”, — отмечает правозащитница.

Детали

Глава Крымской правозащитной группы, отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму закон о наказании за военные преступления. Он принят во втором чтении, но уже пол года лежит без подписи президента.

Добавим

Постоянный Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее также подчеркивал в своих заявлениях, что, по закону, должна вестись надлежащий каталог военных преступлений. А статья о преступлениях против человечности должна появиться и в Уголовном кодексе Украины.

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Законопроект № 2689 “О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права” приняли в парламенте еще в мае 2021 года — его поддержали 248 народных депутатов, в основном члены партии “Слуга народа”. Автор законопроекта — действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор был ни подписан, ни возвращен на доработку.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, правозащитники
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