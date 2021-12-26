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Германия не разделяет уверенности США в намерении России вторгнуться в Украину - Reuters

Германия не разделяет уверенности США в намерении России вторгнуться в Украину - Reuters

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Власти Германии не разделяют уверенности США в том, что Россия готовится к вторжению в Украину. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве, передает УНН.

Детали

Как отметили собеседники агентства, Берлин заинтересован в снижении напряженности. Кроме того, источники отметили, что целью Германии остается скорейшее возобновление переговоров в нормандском формате.

Также Reuters информировал, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, договорились встретиться в начале января для обсуждения темы Донбасса и скопление российских войск у границ Украины. Ранее об этом сообщало агентство DPA.

Напомним

Накануне стало известно, что Украина предложила десять шагов для разблокирования процесса урегулирования ситуации на территории временно оккупированного Донбасса.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Германия
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