Германия не разделяет уверенности США в намерении России вторгнуться в Украину - Reuters

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Власти Германии не разделяют уверенности США в том, что Россия готовится к вторжению в Украину. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве, передает УНН.

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Как отметили собеседники агентства, Берлин заинтересован в снижении напряженности. Кроме того, источники отметили, что целью Германии остается скорейшее возобновление переговоров в нормандском формате.

Также Reuters информировал, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плетнер и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, договорились встретиться в начале января для обсуждения темы Донбасса и скопление российских войск у границ Украины. Ранее об этом сообщало агентство DPA.