Путин заявил, что ответ может быть "самым разным", если США и НАТО не выполнят требования РФ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Ответ Москвы в случае отказа США и НАТО дать "гарантии безопасности" России может быть "самым разным". Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире российского гостелеканала, пишет УНН.

Цитата:

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", – сообщил Путин.

Детали

По его словам, Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы, с точки зрения этого дипломатического процесса "что-то забаллотировать и что-то прекратить". Цель – якобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках тех документов, которые предложила российская сторона. "Мы будем стремиться именно к этому", – сказал Путин.

Дополнение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у России нет определенного "дедлайна" на ответ США и НАТО относительно предложений о "гарантиях безопасности" в Европе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.