Где женщинам встать на воинский учет: объясняют в Минобороны

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На воинский учет женщин, профессии которых определены для этого недавним приказом Минобороны, нужно будет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства. Такое объяснение предоставили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Как стать на военный учет, где, в какой срок

Военному учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

"Стать на воинский учет нужно до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места проживания", - указано в пояснении МОУ.

Указано, что военно-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке — опытом работы и КВЭДы физического лица-предпринимателя. Окончательно принадлежность к военно-учетной специальности определяется в территориальном центре комплектования.

"Процесс постановки на воинский учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, по мере необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу, среди документов надо будет предоставить и военно-учетную", - добавили в ведомстве.

Как действуют эти нормы при смене профессии, беременности, воспитании несовершеннолетних детей

При смене профессии, по данным МОУ, нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что позволит лучше отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства", - добавили в оборонном ведомстве.

Когда ожидать какие-то изменения

"Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизнь граждан до конца 2022 года эти нормы не повлияют. Цель - приведение к действующему законодательству страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовыми, потому что ситуация обязывает. До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете", - отметили в МОУ.

Среди женщин теперь военнообязанные, как указано, специалисты 35 профессиональных направлений, каждый из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.