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Глава МИД ФРГ Бербок призвала ужесточить правила экспорта вооружений

Глава МИД ФРГ Бербок призвала ужесточить правила экспорта вооружений

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала ужесточить правила, на основании которых в Германии выдаются разрешения на экспорт вооружений. Об этом она заявила в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 26 декабря, передает УНН.

Цитата

“Мы как коалиция дали ясно понять, что внимательно изучим политику в сфере экспорта вооружений, которая существовала в последние годы. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения”, — сказала Бербок.

Детали

Накануне стало известно, что бывшее правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель за последние девять дней у власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро — больше, чем за предыдущие девять месяцев. При этом львиную долю вооружений должен получить Египет — страна, которую критикуют за нарушение прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Разработка закона об экспорте вооружений

Новая правящая коалиция в ФРГ, состоящая из социал-демократов, “зеленых” и свободных демократов, намерен ограничить экспорт вооружений в страны за пределами ЕС и НАТО. Для более эффективного контроля планируется принятие соответствующего закона. Сейчас для выдачи разрешений экспорта оружия из ФРГ есть только политические рекомендации.

Эту тему курирует министерство экономики ФРГ, возглавляемое “зеленым” вице-канцлером Робертом Хабеком. Уже много лет, однако, идет дискуссия о целесообразности передачи этого вопроса в ведение МИД. Бербок пока не заняла четкой позиции, но в то же время отметила, что экспорт вооружений — не только экономический вопрос, но и вопрос внешней политики, прав человека и международных отношений.

Анналена Бербок выступает за общеевропейское решение, но признает, что добиться его будет непросто, поскольку некоторые страны, например, Франция, намного менее строго, чем Германия, подходят к выдаче разрешений на экспорт вооружений.

Христианские демократы защищают действия бывшего правительства

Между тем эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер выступил в защиту действий правительства Меркель, которое за считанные дни до передачи власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро.

“Действия исполняющего обязанности федерального правительства осуществлялись в рамках действующего законодательства. Поэтому критические голоса „зеленых“ и левых — не что иное, как крокодиловые слезы”, — сказал он в интервью dpa.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Германия, Ангела Меркель, ФРГ
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