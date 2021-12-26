Глава МИД ФРГ Бербок призвала ужесточить правила экспорта вооружений

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала ужесточить правила, на основании которых в Германии выдаются разрешения на экспорт вооружений. Об этом она заявила в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 26 декабря, передает УНН.

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“Мы как коалиция дали ясно понять, что внимательно изучим политику в сфере экспорта вооружений, которая существовала в последние годы. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения”, — сказала Бербок.

Детали

Накануне стало известно, что бывшее правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель за последние девять дней у власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро — больше, чем за предыдущие девять месяцев. При этом львиную долю вооружений должен получить Египет — страна, которую критикуют за нарушение прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Разработка закона об экспорте вооружений

Новая правящая коалиция в ФРГ, состоящая из социал-демократов, “зеленых” и свободных демократов, намерен ограничить экспорт вооружений в страны за пределами ЕС и НАТО. Для более эффективного контроля планируется принятие соответствующего закона. Сейчас для выдачи разрешений экспорта оружия из ФРГ есть только политические рекомендации.

Эту тему курирует министерство экономики ФРГ, возглавляемое “зеленым” вице-канцлером Робертом Хабеком. Уже много лет, однако, идет дискуссия о целесообразности передачи этого вопроса в ведение МИД. Бербок пока не заняла четкой позиции, но в то же время отметила, что экспорт вооружений — не только экономический вопрос, но и вопрос внешней политики, прав человека и международных отношений.

Анналена Бербок выступает за общеевропейское решение, но признает, что добиться его будет непросто, поскольку некоторые страны, например, Франция, намного менее строго, чем Германия, подходят к выдаче разрешений на экспорт вооружений.

Христианские демократы защищают действия бывшего правительства

Между тем эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер выступил в защиту действий правительства Меркель, которое за считанные дни до передачи власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро.

“Действия исполняющего обязанности федерального правительства осуществлялись в рамках действующего законодательства. Поэтому критические голоса „зеленых“ и левых — не что иное, как крокодиловые слезы”, — сказал он в интервью dpa.