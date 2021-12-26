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Глава Еврокомиссии заявила, что санкции против России на случай вторжения в Украину уже готовы

Глава Еврокомиссии заявила, что санкции против России на случай вторжения в Украину уже готовы

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины уже подготовлены. Об этом она заявила в интервью Le Journal du Dimanche, передает УНН.

Цитата

По словам Урсулы фон дер Ляйен санкции Евросоюза против России согласованы с США. По ее словам, ЕС, СГА и НАТО ожидают от России прекращения провокационных действий.

“Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации”, — заявила президентка Еврокомиссии (цитата по"радио Свобода“).

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а “сферы влияния” — уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
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