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Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями за Украину

Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями за Украину

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что США готовы ввести санкции против России в случае ее “вторжения” в Украину. Об этом она заявила в эфире CBS, передает УНН.

Цитата

“Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели”, — сказала политик в эфире CBS. Конкретных мер она не назвала, но сказала, что Вашингтон “ведет прямые дискуссии” на эту тему с российской стороной.

Детали

Харрис подчеркнула, что “Россия не должна нарушать суверенитет Украины” и что США будут поддерживать территориальную целостность страны.

Контекст

США ранее неоднократно заявляли, что могут ввести санкции в случае военной агрессии России в отношении Украины. 1 Декабря о готовности Вашингтона принять “экономические и другие меры” против Москвы в ответ на ее действия в отношении Украины заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. До этого санкциями, которые ранее не применялись, России грозил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Reuters сообщал, что американские власти могут, в частности, ввести санкции на экспорт в Россию. Ограничения, по данным агентства, могут коснуться поставки смартфонов.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины уже подготовлены.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Украина
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