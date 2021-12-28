Саакашвили потерял сознание узнав, что его планируют перевести из госпиталя в тюрьму

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание узнав, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя в Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Эхо Кавказа”.

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“Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я сопротивлялся, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике”, — цитирует обращение адвокат Саакашвили.

Напомним

В Тбилисском городском суде сегодня состоялось рассмотрение дела против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который прошла без его участия.