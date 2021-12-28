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Переговоры между США и Россией запланированы на 10 января

Переговоры между США и Россией запланированы на 10 января

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Переговоры между США и Россией должны состояться 10 января. В частности они будут посвящены вопросу о ситуации вокруг Украины. Об этом Украинской службе Голоса Америки сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США, передает УНН.

Цитата

“Соединенные Штаты ожидают на участие с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия — НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число”, — сообщили в Совете по национальной безопасности США.

Детали

В администрации подчеркнули, что подход президента Байдена относительно Украины заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

“Как Альянс, мы объединены относительно последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией”, — подчеркнули в Совете по нацбезопасности.

“Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства относительно деятельности России. Мы будем придерживаться принципа „ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину“. Будут сферы, где мы сможем достичь прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем заключается дипломатия”, — сообщили украинской службе Голоса Америки.

Ожидается, что в течение переговоров представители США и России обсудят ситуацию безопасности вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, переговоры
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