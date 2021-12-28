В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят весной

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украину ожидает очередная налоговая реформа - в парламенте соответствующий законопроект хотят принять уже весной. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщили УНН в пресс-службе Аппарата ВР.

Корниенко заметил, что налоговая реформа является еще одной из важнейших задач парламента в грядущем году.

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"Соответствующий законопроект появится в Верховной Раде в ближайшее время, чтобы весной мы смогли его принять", - спрогнозировал он.

Детали

По его словам, в целом в 2022 году парламент планирует сосредоточиться прежде всего на пенсионной и налоговой реформах, внедрить экономический паспорт украинца, принять закон о столице, начать рассмотрение децентрализационных изменений в Конституцию и реформировать Службу безопасности Украины.

Также он напомнил, что Верховная Рада в 2021 году, в частности, завершила земельную реформу, приняла законопроект о борьбе с олигархами.

Дополнение

Еще в 2016 году в МВФ указывали, что Налоговый кодекс Украины нуждается в упрощении, а налоговая политика - в значительных изменениях. К нему с тех пор вносили изменения, но о реформе речь не шла.