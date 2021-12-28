У Байдена заверили Польшу в готовности США защищать восточный фланг НАТО

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Соединенные Штаты готовы в случае угрозы поддержать союзников по восточному флангу, защищающих свои страны. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в разговоре с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой Международного политического бюро Якубом Кумохом, пишет УНН со ссылкой на сообщение Белого дома.

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"Они обменялись мнениями о наращивании военной мощи России у границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию. Салливан подтвердил поддержку США статьи 5 Организации Североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать наших союзников по восточному флангу, защищающих свои страны", — говорится в сообщении.

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Сообщается также, что Салливан в разговоре выразил признательность от президента США Джо Байдена за вето президента Польши Анджея Дуды спорной поправки о СМИ.

По словам советника, это стало позитивным сигналом незадолго до того, как 1 января Польша возьмет на себя главенство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Что было раньше

15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид в МИД РФ передали проекты двух подготовленных российской стороной документов: договоры с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, не размещать ударные средства близ границы РФ, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В ходе недавней расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил о возрастающей напряженности на западных и восточных рубежах России.

23 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству DPA, что альянс готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности. В то же время он призвал власти РФ отвести дополнительные силы от границы с Украиной, чтобы праздники прошли "мирно и спокойно".

В то же время, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил масштабной войной в Европе из-за “втягивания Украины в НАТО”.