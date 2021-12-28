Ситуация серьезная: в Польше не исключают эскалацию со стороны России

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Польши Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе. Как заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот, ситуация сейчас серьезная, исключать ни одного развития событий нельзя. Об этом УНН пишет со ссылкой на Польское радио.

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“Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация — серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время — это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное”, — заявил Шрот.

Детали

Он добавил, что президент очень поддерживает Украину, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также демократического устройства.

Добавим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил варианта, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войну в Украине, а затем обвинить во всем Россию" с целью якобы подавления "конкурентных способностей".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантии европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.