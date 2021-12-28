Верещук: конвалидация - это вопрос не юридический, а политический

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук провела совещание по разработке законодательства для граждан, которые пострадали от российской оккупации, сообщает УНН со ссылкой на страницу министра в Facebook.

В совещании также приняли участие министр юстиции Денис Малюська, глава профильного парламентского комитета Дмитрий Лубинец, а также лидеры экспертных и общественных организаций.

Цитата:

“Мы не можем и не будем никоим образом признавать легитимность российской оккупационной власти в Крыму и на Донбассе. Вместе с тем, мы не можем выталкивать наших людей из украинского правового пространства. Потому что это противоречит человекоцентрическому вектору нашей политики реинтеграции временно оккупированных территорий. Мы говорим о человеческих/бытовых вещах:

— документы о рождении, браке и других актах гражданского состояния;

— документы об образовании и профессиональной квалификации;

— завещания, соглашения по недвижимости и другие соглашения.

Здесь вопрос не столько юридический, сколько политический: готовы ли мы бороться за наших людей? Будем ли молча наблюдать, как Россия будет их поглощать?" - написала Ирина Верещук на своей странице в Facebook.

В частности она заявила, что Украина должна создать такое нормативное поле, которое будет позволять нашим гражданам оставаться в правовом пространстве нашего государства.

"Это и есть подлинная реинтеграция. Помните, что Россия против нас ведет гибридную войну. В юридическом пространстве в том числе. Поэтому, шаги, которые облегчат жизнь наших людей, помогут победить в этой войне”, — резюмировала она.