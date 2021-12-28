На безопасность на границе с Беларусью и РФ: Украина получит 20 млн долл. от США

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Госпогранслужба и посольство США подписали План совместных действий по реализации проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов США. Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденными решением правительства Украины требованиями, пакет помощи пойдет на безопасность северной и восточной границ, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГПСУ.

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“Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине провели очень важную работу для усиления потенциала пограничного ведомства. Мы искренне благодарны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Беря во внимание старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины”, — отметил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Сообщается, что проект начнется уже в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования - 20 млн долларов США. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

“Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их размещения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи — это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность”, — подчеркнул Дейнеко.

По данным погранслужбы, реципиентами проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задаче на границе с Россией и Беларусью.

Дейнеко также сообщил, что в рамках сотрудничества с Государственным департаментом США по программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один проект.

“По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, что используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллиона долларов США”, — отметил руководитель ГПСУ.

Добавим

Белый дом заявил в понедельник, что президент США Джо Байден подписал закон о полномочиях на национальную оборону, или NDAA, на 2022 финансовый год, что позволяет расходы на оборону до 770 миллиардов долларов.

NDAA включает 300 миллионов долларов для инициативы по содействию безопасности Украины и поддержке ВСУ.