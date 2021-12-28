Разведывательные самолеты США пролетели рядом с оккупированной территорией Донбасса

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Два американских разведывательных самолета совершили полет над восточной частью Украины неподалеку от территории, контролируемой российскими боевиками. Это стало первой такой операцией армии США, сообщает УННсо ссылкой на журнал Forbes.

Детали

Разведывательные самолеты пролетели возле оккупированной территории Донбасса 27 декабря. Отмечается, что миссия имела символический характер, поскольку была осуществлена несмотря на предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "серьезных последствиях размещения сил НАТО" вблизи российских границ.

По данным Forbes, самолеты-разведчики E-8C и RC-135V находились в воздушном пространстве Украины примерно за 60 километров от линии разграничения. Они летали с включенными транспондерами, что позволяло российской стороне отслеживать их передвижение.

Судно E-8C оборудовано мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты в течение некоторого времени, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе более 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, может перехватывать переговоры их экипажей.

Контекст

Председатель Министертва иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил масштабной войной в Европе из-за "втягивания Украины в НАТО".

Он также отверг вариант вступления России в НАТО. По его словам, это невозможно, поскольку "запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников" на международной арене.

Лавров считает, что западные страны хотят спровоцировать "маленькую войну в Украине, а затем обвинить во всем Россию" с целью якобы подавления "конкурентных способностей".