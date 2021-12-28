Заседание СНБО перенесли на день: причины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое должно было состояться 29 декабря, перенесли на день. Об этом сообщили в аппарате СНБО, пишет УНН.

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“В связи с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года”, - сообщили в аппарате.

Что было ранее

24 декабря 2021 года, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины.

О темах заседания не было сообщено.

В то же время, адвокат 5-го президента, ныне нардепа Петра Порошенко Илья Новиков на днях указывал, что СНБО якобы может применить санкции против Порошенко и арестовать его активы. 20 декабря Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Сам он за границей.

При этом есть и вопрос наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на днях сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.