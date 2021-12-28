Лечение завершилось: в Минюсте Грузии объяснили, когда Саакашвили переведут в изолятор в Рустави

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе дал разъяснения относительно инцидента, который произошел вчера в Горийском военном госпитале с Михаилом Саакашвили и сообщил, когда третьего президента Грузии переведут в изолятор в Рустави, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

По его словам, лечение Саакашвили в Горийском военном госпитале закончилось, он был выписан из больницы, поэтому было принято решение о переводе его в учреждение № 12 в Рустави.

По словам Брегадзе, из-за нервозности у Михеила Саакашвили были колебания давления, и по этой причине Пенитенциарная служба приняла решение временно отсрочить перевод.

Цитата

“Как вы знаете, 19 ноября Михеил Саакашвили был переведен на лечение в Гори, где ему были оказаны все необходимые медицинские услуги. По окончании лечения было принято решение о его выписке из военного госпиталя. Он не выполнил законное требование Специальной пенитенциарной службы о его переводе в учреждение № 12 в Рустави. Из-за волнения отмечались перепады давления, соответственно, Пенитенциарная служба решила временно отсрочить законное мероприятие перевода. Лечение в Горийском военном госпитале завершено, он был выписан из больницы и, естественно, заключенный не может находиться в учреждении, когда его курс лечения завершен. Договоренность о переводе заключенного с адвокатами не согласовывается. Пенитенциарная служба не нарушала нормы”, — заявил Рати Брегадзе.

Отвечая на вопрос, на какое время отсрочен перевод Саакашвили, Брегадзе заявил, что они проконсультируются с медперсоналом и после этого будет принято решение по этому вопросу.

Добавим

Как отмечают, 27 декабря медперсонал принял решение выписать Саакашвили с Горийского военного госпиталя и перевести его в изолятор № 12 в Рустави.

Однако бывший президент Грузии не подчинился требованиям работников Пенитенциарной службы. Из-за беспокойства у него возникли перепады давления, поэтому решение специальной пенитенциарной службы о переводе временно отложили.

Напомним

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.