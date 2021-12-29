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Президент подписал указ о передаче гостиницы “Украина” Министерству инфраструктуры

Президент подписал указ о передаче гостиницы “Украина” Министерству инфраструктуры

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия “Отель “Украина” в Киеве, которое находится в управлении государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на указы опубликованные на сайте главы государства.

Цитата

“Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами о передаче государственного предприятия “Отель „Украина“ (м. Киев, вул. Институтская, 4), находится в управлении Государственного управления делами, к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины”, — говорится в тексте указа.

Детали

Также президент постановил Кабмину и Госуправлению делами обеспечить передачу в установленном порядке гостиницы “Украина” из управления Государственного управления делами в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Напомним

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии информационной безопасности.

Источник: УНН
Теги: указы, Владимир Зеленский
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