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Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным 10 января

Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным 10 января

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент США Джо Байден не дал точного ответа, планирует ли встретиться с президентом России Владимиром Путиным 10 января. Как сообщалось ранее, в этот день должны пройти переговоры по вопросам безопасности США и РФ, на которых, в частности, обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает издание отвечая на вопрос, встретится ли он с президентом России Путиным 10 января, Байден отметил: “Посмотрим”.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, имел ли в виду Байден в своем комментарии именно эти переговоры.

Контекст

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Россией должны состояться 10 января.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
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