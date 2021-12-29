Развитие искусственного интеллекта и ограничение выбора места жительства во время военного положения: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, среди которых, в частности, о внесении изменения в концепции развития искусственного интеллекта и о порядке установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или проживания лиц, где действует военное положение. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня правительства.

Проекты постановлений Кабмина

Следовательно, на заседании Кабмин рассмотрит утверждение Положения об организационно-технической модели киберзащиты, утверждение Порядка установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение, и утверждение перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год.

Проекты распоряжений Кабмина

Правительство рассмотрит такие проекты распоряжений:

• О внесении изменения в концепции развития искусственного интеллекта в Украине.

- основным положением проекта акта является внесение изменений в раздел "Правовое регулирование и этика" концепции. А именно, проработка вопроса о необходимости урегулирования общественных отношений в сфере развития искусственного интеллекта на уровне закона.

• Об утверждении плана мер по реализации национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе на 2022 год. В частности, в план входит:

- совершенствование медицинского обслуживания учащихся и работников учебных заведений

- развитие системы здорового питания, формирование культуры питания и правильных пищевых навыков

- безопасность, доступность и инклюзивность образовательной среды

• Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года

• Об одобрении концепции государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса на период до 2026 года

• Об одобрении государственной стратегии управления лесами Украины до 2035 года

Дополнение

Женщин из нового перечня специальностей будут призывать для несения воинской службы в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации.

Контекст

Появился приказ Министерства обороны, которым был расширен перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет.