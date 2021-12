Столтенберг подтвердил созыв совета Россия – НАТО в январе: призывает к диалогу

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил созыв совета Россия-НАТО в январе 2022 года. Об этом он написал в Twitter, пишет УНН.

"Провёл разговор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о продолжающемся неспровоцированном и необъяснимом наращивании сил в Украине и вокруг нее. Действия НАТО являются оборонительными и соразмерными, и мы остаемся открытыми для диалога. Я созвал заседание Совета Россия-НАТО в январе", — написал Генсек.

При этом по итогам переговоров Лиз Трасс отметила, что НАТО решительно поддерживает Украину, а любое вторжение обернется для России "большой ценой".

"Любой диалог должен полностью уважать суверенитет Украины", — подчеркнула она.

Spoke to NATO Secretary-General@jensstoltenbergabout Russia’s aggression towards Ukraine. Agreed:



NATO is resolute in its support for Ukraine



An incursion would lead to severe costs for Russia



Any dialogue must fully respect ukraine's sovereigntypic.twitter.com/F8f99RKCOd