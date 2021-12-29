Столтенберг подтвердил созыв совета Россия – НАТО в январе: призывает к диалогу

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил созыв совета Россия-НАТО в январе 2022 года. Об этом он написал в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Провёл разговор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о продолжающемся неспровоцированном и необъяснимом наращивании сил в Украине и вокруг нее. Действия НАТО являются оборонительными и соразмерными, и мы остаемся открытыми для диалога. Я созвал заседание Совета Россия-НАТО в январе", — написал Генсек.

Детали

При этом по итогам переговоров Лиз Трасс отметила, что НАТО решительно поддерживает Украину, а любое вторжение обернется для России "большой ценой".

"Любой диалог должен полностью уважать суверенитет Украины", — подчеркнула она.

Spoke to NATO Secretary-General@jensstoltenbergabout Russia’s aggression towards Ukraine. Agreed:



NATO is resolute in its support for Ukraine



An incursion would lead to severe costs for Russia



Any dialogue must fully respect ukraine's sovereigntypic.twitter.com/F8f99RKCOd — Liz Truss (@trussliz)December 28, 2021

Добавим

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия получила предложение от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести 12 января переговоры о безопасности в Европе в формате Совета Россия - НАТО.

Однако, по его словам, Москва будет вести переговоры в таком формате только при участии военных высокого уровня от России и ключевых членов этого военного блока. Техническая возможность для этого есть – 12 января в Брюсселе должно пройти совещание начальников генштабов стран-участниц блока.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенбер гповторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины.

Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.