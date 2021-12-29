В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во вторник, 28 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6482 о внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Про военный долг и военную службу". Об этом свидетельствуют данные в карточке документа, пишет УНН.

Детали

Так, документ 28 декабря передали на рассмотрение руководству. Сейчас текст законопроекта и сопроводительные документы в карточке отсутствуют.

В то же время, по словам одного из авторов документа, нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского, в законопроекте речь идет о добровольном военном учете для женщин.

Цитата

“Внес в парламент законопроект №6482 о том, что на военный учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", - написал Бужанский у себя в Facebook.

Контекст

На прошлой неделе появился приказ Министерства обороны по существенному расширению перечня профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывает сотни специальностей и профессий. Так в список добавили медийщиков и коммуникационщиков всех категорий — журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров и тому подобное.

23 декабря МОУ и ВСУ вышли на брифинг с разъяснениями относительно нововведений, которые вызвали немалый общественный резонанс. По информации, которая была озвучена на брифинге, женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В то же время нельзя исключать, что эти сроки будут продлены.

На учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых определило Минобороны и которые являются пригодными для этого по состоянию здоровья. Беременность и наличие малолетних детей обязательства не отменяет.

В случае же нарушения правил военного учета гражданки будут вынуждены заплатить штраф до 1,5 тыс. грн, а работодатели — до 8,5 тыс. грн.

Позже стало известно, что Министерство обороны Украины намерено просмотреть список профессий для военного учета женщин в сторону уменьшения.