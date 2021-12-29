Американская авианосная группировка задержится в Средиземном море

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задержится в Средиземном море из-за опасений относительно накопления тысяч российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщает AP и USNI News со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Цитата

"Министр обороны Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских войск у границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Детали

Представитель министерства обороны заявил во вторник, что изменение расписания USS Harry S. Truman и пяти американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Представитель Европейского командования Билл Спикс подтвердил USNI News, что авианосная ударная группа Harry S. Truman действует в зоне командования Шестого флота. Он не смог прокомментировать будущие операции, поскольку "эти они носят динамический характер и обусловлены нашей политикой безопасности операций".

Контекст

СМИ активно публикуют информацию о том, что Россия планирует вторжение на территорию Украины. 20 декабря сообщалось, что руководители разведки Великобритании предупредили министров об "очень реальной возможности" вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных — за 400 км от российско-украинской границы.

Как сообщали ранее, в Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может возрасти до 175 тыс. человек.

Россия последовательно отрицает планы вторжения Украины. Так она хочет гарантий, что Украина никогда не позволит вступить в НАТО, на территории Украины у НАТО не будет постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не пройдут военные учения стран альянса.

НАТО, в свою очередь, настаивает на том, что Североатлантический альянс защищает своих членов и не угрожает России.

Кроме того, в НАТО неоднократно заявляли, что Украина, как суверенное государство, имеет право принимать свои собственные решения, поэтому НАТО не может давать России никаких гарантий относительно поведения Киева.